Chef Ranveer Brar ने शेयर की पेशावरी छोले बनाने की रेसिपी: जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Ranveer Brar Special Peshawari Chole Recipe: अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें छोले पसंद हैं लेकिन हमेशा एक ही तरह के छोले खाकर बोर हो गए हैं। ऐसे में आइए कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं तो शेफ रणवीर बरार द्वारा शेयर की गई पेशावरी छोले की रेसिपी आपके लिए है। आइए जानते हैं आप इसे घर पर कैसे बना सकते हैं।