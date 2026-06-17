Chef Ranveer Brar ने शेयर की पेशावरी छोले बनाने की रेसिपी: जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Peshawari Chole Recipe | image credit youtube -Chef Ranveer Brar
Ranveer Brar Special Peshawari Chole Recipe: अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें छोले पसंद हैं लेकिन हमेशा एक ही तरह के छोले खाकर बोर हो गए हैं। ऐसे में आइए कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं तो शेफ रणवीर बरार द्वारा शेयर की गई पेशावरी छोले की रेसिपी आपके लिए है। आइए जानते हैं आप इसे घर पर कैसे बना सकते हैं।
स्टेप 1:
कुकर में भीगे हुए छोले, मूंग दाल, 2 चम्मच तेल, 4-5 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियां डालें। इसके साथ ही एक मलमल के कपड़े में हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और चायपत्ती की पोटली बनाकर कुकर में डालें। नमक और पानी डालकर छोलों को अच्छी तरह उबाल लें।
स्टेप 2:
काली मिर्च, साबुत धनिया, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जावित्री को हल्का गर्म करके दरदरा पीस लें।
स्टेप 3:
एक कड़ाही में घी गर्म करें। इसमें अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, धनिये के डंठल, तेज पत्ता, दालचीनी और नमक डालकर टमाटर गलने तक पकाएं। इसके बाद तैयार किया हुआ पिसा मसाला डालकर तब तक भूनें जब तक घी अलग न होने लगे।
स्टेप 4:
कड़ाही के मसाले में उबले हुए छोले मिलाएं। थोड़े छोलों को कड़ाही में ही मैश कर लें ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और ऊपर से कसूरी मेथी डालें।
स्टेप 5:
एक अलग पैन में तेल गर्म करें। इसमें अदरक के लच्छे, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और देगी लाल मिर्च पाउडर डालकर 'तीरा' तैयार करें।
स्टेप 6:
टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, अनारदाना, नमक, प्याज और तेल को पीसकर चटनी बना लें।
स्टेप 7:
पनीर के टुकड़ों को नमक और अदरक-लहसुन पेस्ट के साथ घी में हरी मिर्च डालकर फ्राई कर लें।
स्टेप 8:
सर्व करते समय छोले के ऊपर तैयार चटनी, कटा हुआ प्याज, फ्राई की हुई मिर्च, पनीर और धनिया पत्ती डालकर परोसें।
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