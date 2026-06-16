Mother Daughter Fashion Goals: शिल्पा शेट्टी, देबिना बनर्जी, मीरा कपूर और बिपाशा बसु से इंस्पिरेशन लेकर करें मदर-डॉटर ट्विनिंग

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी फिल्मों और फिटनेस के बाद सबसे ज्यादा अपने फैशन के चलते ट्रेंड में आए दिन छाई रहती हैं। इसके साथ ही ज्यादातर फेस्टिवल पर एक्ट्रेस खुद से मैचिंग या सिमिलर कपड़े अपनी बेटी समीशा शेट्टी कुंद्रा को पहनाकर फोटो और वीडियो शेयर करती हैं। ऐसे में आप चाहें तो एक्ट्रेस से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। अभिनेत्री द्वारा दिवाली पर शेयर वीडियो में शिल्पा लाल रंग का फुल स्लीव कुर्ता मिनिमल वर्क के साथ पहने दिख रही हैं, वहीं राज कुंद्रा की गोद में बैठी उनकी बेटी ने भी मां से मैचिंग लाल रंग का ही फुल स्लीव कुर्ता पहन रखा है। जो इस समय गर्मी के दिनों में किसी फंक्शन में एथनिक लुक के साथ-साथ धूप से बचने के लिए बेस्ट है।