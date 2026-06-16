Shilpa Shetty सिर्फ फिटनेस ही नहीं ,Gen Z ट्रेंड्स भी फॉलो करती हैं! शेयर की 11:11 की इंस्टा स्टोरी

अगर आप सोशल मीडिया पर अपडेट रहते हैं, तो आपने कभी ना कभी जेनजी के वीडियो में 11.11 कहते जरूर सुना होगा। ऐसे में आपके दिमाग में कभी ना कभी यह जरूर आया होगा कि आखिर यह 11.11 है क्या। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 11:11 विश ट्रेड (Wish Tradition) एक लोकप्रिय आध्यात्मिक मान्यता है, जिसके अनुसार जब घड़ी में 11:11 बजते हैं, तो इस समय मनोकामना (Wish) मांगने या 'मैनिफेस्ट' (Manifest) करने के लिए अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। वहीं, अंक ज्योतिष के हिसाब से 11 एक मास्टर नंबर है। यही वजह है कि इस समय को मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ताकतवर माना जाता है।