Midnight Sun देखने के लिए इस समर वेकेशन अंटार्कटिका, नॉर्वे और कनाडा का बनाएं ट्रिप प्लान

अंटार्कटिका में सूरज न डूबने की यह घटना आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पास वाले इलाकों में होती है, जहां धरती के झुकाव की वजह से गर्मियों में सूरज महीनों तक क्षितिज के नीचे नहीं जाता। दक्षिण ध्रुव पर तो सूरज साल में एक बार सितंबर में उगता है और सीधे मार्च में जाकर छिपता है। अगर आप यहां जाना चाहते हैं, तो भारत से पहले आपको चिली या अर्जेंटीना जाना होगा और वहां से क्रूज या विशेष टूरिस्ट फ्लाइट्स के जरिए अंटार्कटिका पहुंचना होगा। यहां घूमने के लिए नवंबर से मार्च का समय सबसे सही रहता है। पर, कुछ लोग ऑफ सीजन भी यहां पर घूमने-फिरने जाते हैं।