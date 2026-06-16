50 की उम्र के बाद भी फिटनेस में नंबर 1; ये 5 Bollywood Actresses देखिए कैसे रखी हैं खुद को जवां

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आए दिन फिटनेस के चलते ट्रेंड में रहती हैं। जिसके लिए एक्ट्रेस अच्छी और हेल्दी डाइट के साथ ही योग और एक्सरसाइज दोनों को अपने डेली रूटीन में शामिल करती हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस बाहर के तले-भुने और मसालेदार खाने के बदले घर का बना हल्का और शुद्ध खाना खाना पसंद करती हैं। एक्ट्रेस की फिटनेस का पता उनके हाल ही में ब्लैक टाइट फिटनेस लैगिंग्स के साथ सफेद ट्यूब टॉप और सफेद मोजे पहने वीडियो में, फिटनेस से जुड़ा एक चैलेंज करते हुए कैप्शन में 'How many times did you lose balance? Be honest' लिखकर शेयर किए गए वीडियो से पता लगा सकते हैं।