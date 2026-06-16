Rainy Season Plant Care Guide: बारिश में बालकनी के पौधों को सड़ने से बचाना है? तो अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

गमले में लगे पेड़-पौधों के अच्छे विकास के लिए गमले में सही ड्रेनेज का होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन कई बार मिट्टी या खाद के चलते ये ड्रेनेज बंद हो जाते हैं या गमला खरीदते समय गलती से बिना ड्रेनेज वाले गमले लोग खरीद लेते हैं, जो दूसरे मौसम में तो काम चल जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में ये मुसीबत बन जाते हैं। क्योंकि गमले में स्टोर होने वाला एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकल पाता, जिससे पौधों की जड़ें सड़कर सूखने लगती हैं। इसलिए पौधे के अच्छे विकास के लिए गमले का ड्रेनेज यानी जल निकास जरूर चेक करें।