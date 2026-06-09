Balcony Decor Ideas: सौम्या टंडन से नील नितिन मुकेश तक, सेलिब्रिटी के बालकनी डिजाइन्स से लें इंस्पिरेशन

फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए फिल्म निर्माता वाशु भगनानी के बेटे, एक्टर और उद्यमी जैकी भगनानी की बालकनी बेस्ट है। एक्टर ने अपने घर की एक ओपन बालकनी वाली जगह पर पूल बनवाने के साथ ही बैठने के लिए सोफे रखे हैं। इस जगह का इस्तेमाल एक्वा एक्सरसाइज (Aqua exercise) करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं या घर में कोई स्विमिंग पसंद करता है और आपकी बालकनी में काफी ज्यादा जगह है, तो आप जैकी भगनानी के पूल एरिया बालकनी लुक से आइडिया ले सकते हैं।