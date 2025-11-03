Patrika LogoSwitch to English

इस फेमस एक्ट्रेस की 11वीं क्लास में अंजान शख्स ने भर दी थी सिंदूर से मांग, बोलीं- वो मेरे पास आया, मुझे…

Famous Actress: फेमस एक्ट्रेस ने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था, उन्होंने बताया था कि एक अंजान शख्स ने उनकी मांग भर दी थी।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 03, 2025

saumya tandon Big reveal said i was in 11th class one man come and sindoor se meri mang bhar di

सौम्या टंडन ने किया था बड़ा खुलासा

Saumya Tandon: 'भाबीजी घर पर हैं' में गोरी मेम से फेमस हुईं सौम्या टंडन एक बार फिर सुर्खियों में है। सौम्या टंडन आज 3 नवंबर को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली सौम्या ने करीब 5 साल तक इस शो में काम कर दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी और जब सौम्या में मांग में सिंदूर भरने वाली घटना बताई थी तो हर कोई हैरान रह गया था। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करने लगे थे।

सौम्या टंडन के साथ स्कूल में हुई थी ये घटना (Saumya Tandon Birthday)

सौम्या टंडन जब भी कैमरे के सामने आती हैं हमेशा खुश और मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। एक्ट्रेस ने काफी मुश्किलों का सामना किया है। सौम्या ने अपना बचपन मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिताया है। इस दौरान हुई छेड़छाड़ (ईव-टीज़िंग) की भयानक और दिल को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं का जिक्र कर एक चौंकाने वाला खुलासा किया था।

'लगा उसने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया' (Saumya Tandon Tv Actress)

सौम्या टंडन ने साल 2023 में हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने अपने उस डरा देने वाले और अजीब किस्से को याद किया था। उन्होंने बताया कि जब वह 11वीं कक्षा में थीं, तब ट्यूशन के बाद साइकिल से घर लौट रही थीं। तभी मेरे स्कूल का एक सनकी सीनियर, जो खुद को मेरा प्रेमी बताता था, वो मेरे पास आया, मुझे 'हैप्पी वेलेंटाइन डे' कहा और मेरी मांग पर सिंदूर भर दिया।"

सौम्या ने आगे कहा, 'इस पूरी घटना के समय मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। आज मैं इस बात पर हंस सकती हूं, लेकिन उस वक्त मैं डर के मारे सहम गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया है। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि वो शख्स डरकर भाग गया।"

साइकिल से गिरकर आई थी गंभीर चोट (Saumya Tandon birthday today)

सौम्या ने अपने बचपन के दौरान हुई एक और भयावह घटना का जिक्र किया, जब उन्हें गंभीर चोट आई थी। उन्होंने बताया, "मैं साइकिल पर स्कूल जाती थी। उन दिनों लड़के, लड़कियों को जानबूझकर ओवरटेक करते थे। एक दिन जब मैं स्कूल जा रही थी, तो दो लड़के स्कूटर पर आए और मुझे ओवरटेक करने लगे। इसी वजह से मैं साइकिल से गिर गई।" इस हादसे में उनके सिर में इतनी गंभीर चोट लगी थी कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा था।

सौम्या टंडन के बारे में बता दें कि उन्होंने साल 2016 में सौरभ देवेंद्र सिंह से शादी की थी। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर छुपकर शादी कर ली। एक्ट्रेस के पति पेशे से एक बैंकर हैं और दोनों साथ में एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। 

दुखद: पंकज त्रिपाठी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का नींद में ही हुआ निधन
बॉलीवुड
pankaj tripathi mother dies

Updated on:

03 Nov 2025 12:24 pm

Published on:

03 Nov 2025 12:23 pm

