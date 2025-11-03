इस फेमस एक्ट्रेस की 11वीं क्लास में अंजान शख्स ने भर दी थी सिंदूर से मांग, बोलीं- वो मेरे पास आया, मुझे…

Saumya Tandon: 'भाबीजी घर पर हैं' में गोरी मेम से फेमस हुईं सौम्या टंडन एक बार फिर सुर्खियों में है। सौम्या टंडन आज 3 नवंबर को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली सौम्या ने करीब 5 साल तक इस शो में काम कर दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी और जब सौम्या में मांग में सिंदूर भरने वाली घटना बताई थी तो हर कोई हैरान रह गया था। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करने लगे थे।