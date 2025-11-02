दुखद: पंकज त्रिपाठी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का नींद में ही हुआ निधन

मिड डे की खबर के अनुसार, पंकज त्रिपाठी की मां श्रीमती हेमवंती देवी का निधन बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड में उनके पैतृक घर पर हुआ है। परिवार ने जो आधिकारिक बयान में जारी किया है उसमें उन्होंने बताया है कि मां 89 साल की थीं और पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं। उन्होंने कहा, “हमें यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि श्री पंकज त्रिपाठी की प्रिय माता श्रीमती हेमवंती देवी का शुक्रवार को बेलसंड स्थित पैतृक निवास पर निधन हो गया... उन्होंने अपने प्रियजनों के बीच नींद में ही अंतिम सांस ली। पंकज त्रिपाठी उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद थे।”