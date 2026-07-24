Hotel Bathroom Mirror: होटल के बाथरूम में छोटा गोल शीशा क्यों लगा होता है?

Hotel Magnifying Mirror Uses: होटल के कमरों में आपने अक्सर बड़े-बड़े शीशे लगे देखे होंगे। ये शीशे कमरे की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ तैयार होने के बाद पूरा लुक देखने में भी मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई होटलों के कमरे और बाथरूम में बड़े शीशे के साथ एक छोटा गोल शीशा भी लगा होता है? कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि होटल में बड़े शीशे होने के बावजूद यह छोटा गोल शीशा क्यों लगाया जाता है।