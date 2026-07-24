Mayank Yadav Lifestyle: कैसा है मयंक यादव का घर, कितनी है नेट वर्थ और फैमिली में कौन-कौन है?

क्रिकेटर मयंक यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत भी दिल्ली से ही की थी। उनका घर आधुनिक सुविधाओं से लैस है और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। मयंक का घर मॉडर्न डिजाइन में बना होने के बाद भी इंटीरियर में ज्यादा दिखावे की बजाय आराम और सुविधा पर ध्यान दिया गया है। घर में बड़ा लिविंग एरिया, आरामदायक बेडरूम और परिवार के साथ समय बिताने के लिए खुली जगह मौजूद है। इसके अलावा फिटनेस और रिकवरी के लिए भी एक खास हिस्सा बनाया गया है, जहां वे ट्रेनिंग और फिजियोथेरेपी से जुड़ी गतिविधियां करते हैं।