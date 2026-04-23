भारतीय “शोएब अख्तर”, स्टाइल भी दमदार! करोड़ों की संपत्ति, कौन है मयंक यादव?

LSG के मयंक यादव की फाइल फोटो | Credit- Mayankyadav/Instagram
Mayank Yadav Bowling Speed in IPL 2026 : लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के रफ्तार किंग कहे जाने वाले 23 वर्षीय मयंक यादव (दाएं हाथ के तेज गेंदबाज) ने धमाकेदार वापसी की है। एक बार फिर मयंक की तूफानी गेंदबाजी सुर्खियों में हैं। 150+ kmph की सुपरफास्ट स्पीड से गेंदबाजी करने वाले मयंक ने बता दिया है कि कोई इंजरी उनकी रफ्तार कम नहीं कर सकती। ये तो आप जान गए हैं।
आइए, मयंक यादव के जीवन से जुड़ी रोचक बातों को जानते हैं-
टीम लखनऊ ने मयंक को धाकड़ टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उतारा। मौका मिलते ही मयंक ने अपनी रफ्तार दिखाई और 150+ kmph की स्पीड से गेंदबाजी की। उनकी रफ्तार देखने के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर फैंस तक हैरान हो गए।
हालांकि, मयंक विकेट चटकाने में सफल नहीं रहे।
मयंक यादव काफी महंगे आईपीएल प्लेयर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। मयंक के हुनर को देखकर टीम मैनेजमेंट की ओर से पैसा बरसाने में कोई कमी नहीं की गई।
मयंक की कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ रुपए बताई जाती है।
मयंक लग्जरी लाइफ जीने वाले खिलाड़ियों में से हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें बताती हैं कि ये लग्जरी वॉच, ड्रेस और फोन के शौकीन हैं। इसके अलावा इनकी हेयरस्टाइल भी स्टाइलिश है। साथ ही फंकी लुक इन पर भाता भी है।
इनकी फैशन सेंस को फैंस पसंद करते हैं। इनकी तस्वीरों पर लुक को लेकर कमेंट भी करते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मयंक यादव का जन्म 17 जून 2002 को दिल्ली में हुआ और यहीं के निवासी बताए जाते हैं। इनकी पढाई-लिखाई भी यहीं से हुई है। पर, उनके पिता मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के रतहो गांव के रहने वाले बताए जाते हैं।
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