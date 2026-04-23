भारतीय “शोएब अख्तर”, स्टाइल भी दमदार! करोड़ों की संपत्ति, कौन है मयंक यादव?

Mayank Yadav Bowling Speed in IPL 2026 : लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के रफ्तार किंग कहे जाने वाले 23 वर्षीय मयंक यादव (दाएं हाथ के तेज गेंदबाज) ने धमाकेदार वापसी की है। एक बार फिर मयंक की तूफानी गेंदबाजी सुर्खियों में हैं। 150+ kmph की सुपरफास्ट स्पीड से गेंदबाजी करने वाले मयंक ने बता दिया है कि कोई इंजरी उनकी रफ्तार कम नहीं कर सकती। ये तो आप जान गए हैं।