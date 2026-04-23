23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

एसी-कूलर भी फेल हैं, दादा-नाना के इस हैक के आगे! छत पर लगाते ही घर रहेगा 50% तक ठंडा

Ghar Ko Thanda Kaise Rakhe: आज के समय में एसी और कूलर चलाने के बाद भी गर्मी बढ़ने पर कमरा गर्म ही बना रहता है। ऐसे में अगर आप बिना बिजली का बिल बढ़ाए अपने घर को ठंडा रखना चाहते हैं, तो आप नीचे बताए गए सीक्रेट हैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 23, 2026

Natural Ways To Keep House Cool

Natural Ways To Keep House Cool| image credit gemini

Natural Ways To Keep House Cool: आजकल जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बिना एसी और कूलर के घर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में आपने कभी न कभी बुजुर्गों को यह कहते जरूर सुना होगा कि हमारे समय में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी या हमारे जमाने के घर बिना एसी-कूलर के भी ठंडे रहते थे। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर वे घर बनवाते समय किस चीज का इस्तेमाल करते थे, जिससे घर अपने आप ठंडा रहता था? अगर आपका जवाब हां है, तो आज के इस लेख में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए जानते हैं उस तकनीक के बारे में, जिसे घर बनवाते समय यदि आप अपनी छत में इस्तेमाल करते हैं, तो गर्मी का असर काफी कम हो जाता है।

टेराकोटा का इस्तेमाल (What Is Terracotta?)

पुराने समय में लोग घर को ठंडा रखने के लिए छत बनवाते समय मिट्टी यानी टेराकोटा का इस्तेमाल करते थे। यह तरीका हजारों साल पुराना है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से चला आ रहा है। टेराकोटा एक खास तरह की चिकनी मिट्टी से बनता है, जिसे सांचे में ढालकर आग में पका लिया जाता है। इसी वजह से इसका रंग हल्का लाल या भूरा होता है। यह काफी मजबूत होता है, इसलिए हजारों सालों से लोग मटके, छत की टाइलें और घर बनाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एकदम नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता और इसके साथ ही यह काफी सस्ता भी होता है।

मिट्टी ठंडा कैसे रखती है? (The Science Behind Terracotta Cooling)

मिट्टी की चीजों में, जैसे मटकों में, बहुत बारीक छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए जब इनमें नमी होती है, तो वह धीरे-धीरे रिसकर बाहर आती है और भाप बनकर उड़ जाती है। इस प्रोसेस से आसपास की गर्मी कम हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पसीना आने से हमें ठंडक महसूस होती है।

आज के घरों में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? (Revival in Modern Construction)


अब नए जमाने के इंजीनियर्स इस पुरानी तकनीक को मॉडर्न घरों में फिलर स्लैब (Filler Slab) के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें छत ढालते समय कंक्रीट के अंदर उल्टे मटके या मिट्टी के बर्तन सेट कर दिए जाते हैं। जब छत सूख जाती है, तो ये मटके छत के अंदर खाली जगह बना देते हैं। ये खाली जगह एक तरह की इंसुलेशन का काम करती है। इससे बाहर की गर्मी घर के अंदर नहीं आ पाती और घर के अंदर का तापमान बाहर से कम महसूस होता है।

इसके फायदे क्या हैं? (Sustainable Comfort for All Seasons)


छत में टेराकोटा का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा बिजली के बिल में कमी आना है। जब घर नेचुरल तरीके से ठंडा रहेगा, तो एसी का इस्तेमाल कम होगा, जिससे पैसे भी बचेंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही, इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, बल्कि यह सर्दियों में भी काम करती है। छत में बने ये एयर गैप्स सर्दियों में घर की अंदरूनी गर्मी को बाहर नहीं जाने देते, जिससे घर का तापमान सही बना रहता है।

ये भी पढ़ें

900 डिग्री पर 8 घंटे पकने पर बनता है टेराकोटा क्ले आर्टिकल
इंदौर
Terracotta workshop

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Apr 2026 10:06 am

Published on:

23 Apr 2026 09:26 am

Hindi News / Lifestyle News / एसी-कूलर भी फेल हैं, दादा-नाना के इस हैक के आगे! छत पर लगाते ही घर रहेगा 50% तक ठंडा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

भारतीय “शोएब अख्तर”, स्टाइल भी दमदार! करोड़ों की संपत्ति, कौन है मयंक यादव?

IPL 2026, Mayank Yadav Bowling Speed, Mayank Yadav ipl price, Mayank Yadav net worth 2026,
लाइफस्टाइल

अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ में रोजाना क्यों बनती हैं 4000 रोटियां? पढ़िए इसके पीछे का सच

Ambani Family Food
लाइफस्टाइल

क्या आप भी मानसिक तनाव में हैं? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के ये विचार बदल देंगे आपकी सोच

Mental Peace Tips
लाइफस्टाइल

बंगाल चुनाव में फूड का पावर डोज: नेताजी झालमुरी, मछली ही नहीं, इनका स्वाद भी चखिए जरा!

West Bengal Election 2026, PM Modi Jhalmuri, maach bhaat viral, bengali summer foods,
लाइफस्टाइल

विश्व पुस्तक दिवस विशेष: जीवन बदलने वाली 10 बेहतरीन किताबें जो हर महिला को पढ़नी चाहिए

Must Read Books for Women
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.