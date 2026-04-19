19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Matheesha Pathirana : “अकेले” 11 के बराबर! कौन है KKR का ये धाकड़ खिलाड़ी, संपत्ति भी बेशुमार-जीने का अंदाज सादा

Matheesha Pathirana IPL, KKR Vs RR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच जबरा मुकाबला होने जा रहा है। हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए केकेआर अपने तारणहार मथीशा पाथिराना को लेकर उतर रही है। इस महंगे खिलाड़ी की संपत्ति आदि के बारे में जानेंगे।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ravi Gupta

Apr 19, 2026

Matheesha Pathirana, Matheesha Pathirana Today Match, Matheesha Pathirana Vs vaibhav suryavanshi,

Matheesha Pathirana Vs vaibhav suryavanshi (फाइल फोटो) | Credit - IPL/Instagram

Matheesha Pathirana IPL, KKR Vs RR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच जबरा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स लगातार जीतने वाली कतार में है तो वहीं, केकेआर अबतक 6 मैच में से एक ही जीती है। इसलिए, टीम ने अपने तारणहार मथीशा पाथिराना को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। क्यों, सब पाथिराना को अकेले 11 पर भारी कह रहे हैं और साथ ही इस महंगे खिलाड़ी की संपत्ति आदि के बारे में जानेंगे।

सूर्यवंशी बनाम पाथिराना | Matheesha Pathirana Vs vaibhav suryavanshi

साथ ही आज राजस्थान रॉयल्स के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का सामना भी मथीशा पाथिराना से होने वाला है। दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं और टीम की जान हैं। पर, देखना है कि आज कौन किस पर भारी पड़ता है।

KKR के महंगे खिलाड़ी हैं पाथिराना

केकेआर ने पाथिराना पर जमकर पैसे बरसाए हैं। जानकारी के अनुसार, पाथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया था। इस हिसाब से ये कोलकाता के महंगे खिलाड़ी हैं।

Matheesha Pathirana Net worth | मथीशा पाथिराना की संपत्ति

इससे पहले ये चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले सीजन में 13 करोड़ रुपए में खरीदा था इसके बाद सीधे 18 करोड़ पर बोली लगी। इस तरह से ये तेजी से तरक्की कर रहे हैं। इनकी संपत्ति करीब 18-20 करोड़ के आसपास बताई जाती है।

मथीशा पाथिराना ने 32 मैचों के IPL करियर में 47 विकेट झटके हैं।

सफेद ड्रेस है बेहद पसंद

अगर आप पाथिराना के इंस्टाग्राम को खंगालें तो देखने को मिलेगा कि इनको सफेद कलर के कपड़ों से कितना लगाव है। अपने परिवार के साथ भी व्हाइट ड्रेस में फोटो शेयर कर रखी है। साथ ही सोलो ट्रीप पर भी ये ऐसे ड्रेस में ही दिख रहे हैं।

Matheesha Pathirana Family | पाथिराना का परिवार

पाथिराना के माता-पिता हैं। इसके अलावा इनकी दो बहने हैं। इन दोनों बहनों से ये बेहद प्यार करते हैं। साल 2023 में इनकी एक बहन की शादी हुई थी। उस वक्त एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया था।

चोट के बाद कर रहे वापसी

आईपीएल में इनको यॉर्कर किंग के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इनके यॉर्कर से बचना मुश्किल है। चोट के कारण ये पिछले कुछ मैच खेल नहीं पाए थे। अब इनको श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दी है। अब ये फिट हैं और आगे के मैच खेलने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

Vaibhav Suryavanshi Age : वैभव सूर्यवंशी 15 की उम्र में करोड़पति क्रिकेटर, चिकन-मटन छोड़ा, खाते हैं ये चीजें
लाइफस्टाइल
Vaibhav Suryavanshi Age, Vaibhav Suryavanshi Age in IPL 2026, Vaibhav Suryavanshi Net worth 2026, Rajasthan Royals

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

19 Apr 2026 12:09 pm

Hindi News / Lifestyle News / Matheesha Pathirana : “अकेले” 11 के बराबर! कौन है KKR का ये धाकड़ खिलाड़ी, संपत्ति भी बेशुमार-जीने का अंदाज सादा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

IPL 2026

Sanjeev Arora ED Raid : 400 करोड़ से अधिक संपत्ति, इतने किलो सोना-चांदी, AAP नेता संजीव हैं इतने अमीर

Sanjeev Arora news, Sanjeev Arora ED Raid Latest News,
लाइफस्टाइल

FSSAI Guidelines Fruits: केमिकल से पके फल कितने खतरनाक? FSSAI की चेतावनी, जानिए पहचान और बचाव

FSSAI Guidelines Fruits
लाइफस्टाइल

Alia Bhatt Sister Engagement : आलिया भट्ट की बहन इंटरनेशनल तैराक से की सगाई, कौन है Ishaan Mehra?

Alia Bhatt Sister Engagement
लाइफस्टाइल

Cuckoo Moray Death : इस बीमारी से मरी थी बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल, इलाज के लिए भीख तक मांगी

Cuckoo Moray death reason, Cuckoo Moray husband, Cuckoo Moray and Helen,
लाइफस्टाइल

Premanand Maharaj: क्या आपका मन अशांत है? प्रेमानंद महाराज जी की इस एक बात में छिपा है सुकून का समाधान

Premanand Maharaj
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.