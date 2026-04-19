Matheesha Pathirana : “अकेले” 11 के बराबर! कौन है KKR का ये धाकड़ खिलाड़ी, संपत्ति भी बेशुमार-जीने का अंदाज सादा

Matheesha Pathirana IPL, KKR Vs RR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच जबरा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स लगातार जीतने वाली कतार में है तो वहीं, केकेआर अबतक 6 मैच में से एक ही जीती है। इसलिए, टीम ने अपने तारणहार मथीशा पाथिराना को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। क्यों, सब पाथिराना को अकेले 11 पर भारी कह रहे हैं और साथ ही इस महंगे खिलाड़ी की संपत्ति आदि के बारे में जानेंगे।