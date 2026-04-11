Vaibhav Sooryavanshi Fitness : वैभव के फिटनेस कोच ने बताया, किस एक्सरसाइज और डाइट के दम पर मारते हैं चौके-छक्के

Vaibhav Sooryavanshi Fitness Secrets : आईपीएल 2026 (IPL 2026) में राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से अब बॉलर खौफ खाने लगे हैं! शायद ही कोई बॉलर हो जिसको बिहार के वंडर बॉय ने धोया ना हो! 15 की उम्र में ऐसा जोश देखकर सवाल उठता है कि आखिर वैभव के फिटनेस के पीछे का सीक्रेट क्या है। आइए, उनके फिटनेस कोच मनीष झा (Vaibhav Sooryavanshi Fitness Coach) से वैभव सूर्यवंशी की डाइट, एक्सरसाइज (Vaibhav Sooryavanshi Diet and Exercise) के बारे में जानते हैं।