Yuvraj Singh Cancer Story : “3-6 माह जी पाओगे”, फिर भी युवराज सिंह ने कैंसर को हराया, जानिए कैसे

Yuvraj Singh Cancer Story : पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने कैंसर की दर्दनाक कहानी को बयां किया है। 2011 के विश्व कप के दौरान मैदान पर खून की उल्टी की। बाद में डॉक्टर ने जांच में पाया कि उनको एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर (Yuvraj Singh Rare Cancer) है। ये भी कहा कि युवराज सिंह आपके पास कुछ माह ही जीने के लिए बचे हैं। ये सुनने के बाद सोचिए क्या बीता होगा उनपर। फिर भी ऐसी स्थिति से उबरकर कमबैक करने की कहानी, वाकई हमारे लिए मोटिवेशन डोज की तरह है।