Eye Cancer Drop : सुअर के वीर्य से वैज्ञानियों ने बनाया आंखों का ड्रॉप, खतरनाक कैंसर इलाज के लिए तैयार

Eye Cancer Drop: आए दिन हमारे वैज्ञानिक कुछ ना कुछ ऐसा खोज कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन आसान हो सके। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी (Georgia State University) के डॉ. युआन लियू (Dr. Yuan Liu) की शोधकर्ता टीम ने कमाल का आई ड्रॉप बनाया है। स्टडी में दावा किया गया है कि इससे आंखों के खतरनाक कैंसर का इलाज किया जाएगा। उससे भी खास बात ये है कि इसे सुअर के वीर्य (Pig Semen Eye Drop) बनाया गया है।