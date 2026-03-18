Oral Cancer : फेमस एक्टर को कैंसर, बताया- जीभ में गांठ को अनदेखा करना पड़ा भारी… और मेरा कैंसर स्टेज 4 तक पहुंचा

Oral Cancer cause : ओरल कैंसर - मुंह, गले या जीभ का कैंसर का मुख्य कारण सिगरेट और शराब है। पर हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस (Michael Douglas) ने इंटरव्यू में बताया था कि ओरल सेक्स के कारण उनको गले का कैंसर हुआ। साथ ही एक लक्षण जीभ दिख रहा था जिसे डॉक्टर तक पहचान ना पाए और ओरल कैंसर स्टेज 4 से ग्रसित होना पड़ा था। कैंसर सर्जन डॉक्टर जयेश शर्मा ने भी ओरल कैंसर को लेकर कुछ जानकारी दी है।