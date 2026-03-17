HPV Vaccine in Periods : पीरियड्स में एचपीवी वैक्सीन लगाना सेफ है या नहीं? स्वास्थ्य मंत्रालय बताई पूरी बात

HPV Vaccine in Periods : भारत सरकार ने 14 साल तक की बच्चियों के लिए मुफ्त एचपीवी वैक्सीन अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। साथ ही एम्स से लेकर कई डॉक्टर भी वैक्सीन को लेकर जागरूक करने में जुटे हैं। ऐसे में एचपीवी टीका और पीरियड्स को लेकर निम्नलिखित सवाल उठ रहे हैं-