Hantavirus And Organ Failure : हंता वायरस के शुरुआती लक्षण मामूली, पर ऑर्गन फेलियर का रहता है रिस्क

इसमें रीनल का मतलब होता है किडनी (गुर्दा) से जुड़ा हुआ और हेमरेजिक का मतलब होता है खून का बहना। यह मुख्य रूप से आपकी किडनी पर असर डालता है। इसमें मरीज को तेज बुखार के साथ-साथ अंदरूनी ब्लीडिंग (Internal Bleeding) हो सकती है। इसके कारण ब्लड प्रेशर अचानक बहुत कम हो जाता है। किडनी अचानक काम करना बंद कर देती है (Kidney Failure)। इसकी वजह से शरीर का कचरा बाहर नहीं निकल पाता और मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है।