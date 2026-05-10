हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में साथ आएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया, सैन्य सहयोग बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर

India Australia Defence Talks: इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) में बदलते सुरक्षा हालात के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में 10वीं ऑस्ट्रेलिया-भारत डिफेंस पॉलिसी टॉक्स में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, सैन्य सहयोग और रक्षा उद्योग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक को दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक भरोसे का बड़ा संकेत माना जा रहा है। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से फर्स्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी इंटरनेशनल पॉलिसी बर्नार्ड फिलिप मौजूद रहे।