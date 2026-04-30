ड्रैगन और पाकिस्तान की उड़ी नींद! भारत और इटली के इस ‘सीक्रेट’ प्लान से दुनियाभर के देश रह गए दंग

Bilateral : मध्य पूर्व में जंगी तनाव के बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और मजबूत कदम उठाया है। नई दिल्ली में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इतालवी समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों ने 2026-27 के लिए एक विस्तृत द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान-प्रदान किया। यह ऐतिहासिक कदम भारत और इटली के बीच भविष्य के सैन्य जुड़ाव और समुद्री सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह रणनीतिक साझेदारी विश्व शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान के साझा मूल्यों पर मजबूती से टिकी है।