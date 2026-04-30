30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ड्रैगन और पाकिस्तान की उड़ी नींद! भारत और इटली के इस ‘सीक्रेट’ प्लान से दुनियाभर के देश रह गए दंग

Defense : भारत और इटली ने 2026-27 के लिए एक अहम द्विपक्षीय रक्षा समझौता किया है। इसके तहत समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिये सैन्य सहयोग बढ़ाया जाएगा।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 30, 2026

India Italy Bilateral Military Cooperation Plan

भारत-इटली द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना। ( फोटो: ANI)

Bilateral : मध्य पूर्व में जंगी तनाव के बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और मजबूत कदम उठाया है। नई दिल्ली में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इतालवी समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों ने 2026-27 के लिए एक विस्तृत द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान-प्रदान किया। यह ऐतिहासिक कदम भारत और इटली के बीच भविष्य के सैन्य जुड़ाव और समुद्री सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह रणनीतिक साझेदारी विश्व शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान के साझा मूल्यों पर मजबूती से टिकी है।

गुरुग्राम के केंद्र से समुद्री सुरक्षा पर पैनी नजर

इस द्विपक्षीय समझौते का एक बहुत बड़ा फोकस हिंद महासागर क्षेत्र पर है। दोनों देशों ने प्राचीन समुद्री साझेदार होने के नाते, समुद्री सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर अपनी सहमति जताई है। गुरुग्राम में स्थित 'इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन ' के माध्यम से सूचनाओं का तेजी से और पारदर्शी आदान-प्रदान किया जाएगा। यह उन्नत केंद्र समुद्री गतिविधियों की निगरानी, डोमेन जागरूकता और क्षेत्रीय समन्वय में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जरिये हिंद महासागर में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने में दोनों देशों की नौसेनाओं को बड़ी मदद मिलेगी।

'आत्मनिर्भर भारत' और रक्षा उद्योग में साझा निवेश

वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि इटली के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग को 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम के तहत और भी विस्तार दिया जाएगा। भारत तेजी से अपने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में इटली की उन्नत तकनीक और रक्षा सहयोग पहलों के साथ मिलकर नए अवसर तलाशे जाएंगे। यह कदम केवल सैन्य हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश मिलकर अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकी उपकरणों के सह-विकास की दिशा में भी काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को फायदा होगा।

पश्चिम एशिया के हालात और वैश्विक मुद्दों पर मंथन

बैठक में दोनों नेताओं ने केवल द्विपक्षीय संबंधों पर ही चर्चा नहीं की, बल्कि कई गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत की। खासतौर पर पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा तनाव पर विचार-विमर्श किया गया। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात को बेहद सफल बताते हुए कहा कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच जुड़ाव इस द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना से एक नए मुकाम पर पहुंचेगा।

इटली के रक्षा मंत्री को 'गार्ड ऑफ ऑनर'

गौरतलब है कि इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो की यह पहली भारत यात्रा है। उच्च स्तरीय वार्ता से पहले उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर शहीद भारतीय वीर जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मानेकशॉ सेंटर में उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से भव्य 'गार्ड ऑफ ऑनर' भी दिया गया। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत और इटली की यह रक्षा साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

खुफिया जानकारी शेयर करने का निर्णय एक मास्टरस्ट्रोक

रक्षा विशेषज्ञों ने भारत और इटली के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि हिंद महासागर में बढ़ती सामरिक चुनौतियों के बीच गुरुग्राम के IFC-IOR के माध्यम से खुफिया जानकारी शेयर करने का निर्णय एक मास्टरस्ट्रोक है, जो समुद्री सुरक्षा ग्रिड को अभेद्य बनाएगा। इस समझौते के बाद अब दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। रक्षा मंत्रालय अब 2026-27 के रोडमैप को जमीन पर उतारने के लिए इटली के रक्षा अधिकारियों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की आगामी बैठकों का आयोजन करेगा।

दुनिया 'मेक इन इंडिया' हथियारों और रक्षा उपकरणों में बड़ा निवेश देख रही

बहरहाल, इस समझौते का एक बड़ा भू-राजनीतिक संदेश भी है। भारत जहां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री ताकत मजबूत कर रहा है, वहीं यूरोप के प्रमुख देश इटली का भारत की रक्षा औद्योगिक पहलों में विश्वास जताना यह दर्शाता है कि दुनिया 'मेक इन इंडिया' हथियारों और रक्षा उपकरणों में बड़ा निवेश देख रही है। ( इनपुट : ANI)







खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

30 Apr 2026 07:56 pm

Hindi News / World / ड्रैगन और पाकिस्तान की उड़ी नींद! भारत और इटली के इस ‘सीक्रेट’ प्लान से दुनियाभर के देश रह गए दंग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान: ‘डिप्लोमेसी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को छोड़नी होगी अपनी जिद’

Man walking past military honor guard
विदेश

नेपाल का यू-टर्न: ‘100 रुपए वाले नियम’ से पीछे हटी बालेन्द्र शाह सरकार, विरोध-प्रदर्शन के बाद बदला फैसला

Nepal government rolls back custom duty tax on Indian goods near India-Nepal border.
विदेश

आसमान से बरसी मौत, 9 लोगों के उड़े चिथड़े… अमेरिका से सीधे टकराया ईरान!

Israel kills people in Lebanon
विदेश

JPMorgan Scandal: महिला बॉस ने भारतीय कर्मचारी को ड्रग्स देकर किया यौन शोषण, दी धमकी

JP Morgan Executive Lorna Hajdini
विदेश

ईरान के नए सुप्रीम लीडर की ट्रंप को खुली धमकी, ‘समुद्र की गहराई में होगी अमेरिकियों की जगह’, बयान से बढ़ी हलचल

Mojtaba Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.