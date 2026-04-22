‘मध्य पूर्व में शांति के लिए भारत ने कोशिशें की’, जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

आर्थिक संबंधों का जिक्र करते हुए सिंह ने दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक जुड़ाव की गहराई और साझेदारी को मजबूत करने में उद्योग की भूमिका की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, 'पिछले सात दशकों में जर्मनी के साथ हमारे संबंध हर क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। आज जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत में 2,000 से अधिक जर्मन कंपनियां सक्रिय हैं। जर्मनी की अग्रणी कंपनियां भारत के औद्योगिक विकास और ‘मेक इन इंडिया’ को गति प्रदान कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर, कई भारतीय कंपनियां भी जर्मनी में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।'