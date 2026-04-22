22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका-इजरायल युद्ध का खौफ या बगावत का डर ? ईरान में इंटरनेट पर ‘महा-तालाबंदी’, लाखों नौकरियां स्वाहा!

Blackout: : ईरान में लगातार 54वें दिन इंटरनेट ठप है, जिससे लोगों के रोजगार और व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। अमेरिका-इजरायल युद्ध और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण यह पाबंदी 1272 घंटों से ज्यादा समय से लागू है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 22, 2026

Iran Internet Blackout

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट । (फोटो : ANI )

Catastrophic digital lockdown: आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट के बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल लगता है, वहीं ईरान में पिछले 54 दिनों से भयानक 'डिजिटल डार्कनेस' यानि इंटरनेट ब्लैकआउट जारी है। इंटरनेट गतिविधियों पर नजर रखने वाली प्रमुख वैश्विक संस्था 'नेटब्लॉक्स' ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में इंटरनेट सेवाएं लगातार 1272 घंटों से अधिक समय से पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। यह कोई आम तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि देश के बिगड़ते हालात के लते सरकार की ओर से लगाई गई एक सोची-समझी पाबंदी है। बहरहाल देश की एक बड़ी आबादी पूरी दुनिया से कट चुकी है और उनके पास संचार का कोई ठोस साधन नहीं बचा है।

पाबंदी की मुख्य वजह: प्रदर्शन और युद्ध का साया

इस बड़े इंटरनेट शटडाउन की पृष्ठभूमि इस साल की शुरुआत में ही तैयार हो गई थी। जनवरी के शुरुआती दिनों में ईरान के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया था। इन विरोध प्रदर्शनों की आग और सूचनाओं को तेजी से फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने सबसे पहले इंटरनेट पर शिकंजा कसा। लेकिन हालात तब और भी बेकाबू हो गए जब फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का सैन्य टकराव (US-Israel war on Iran) शुरू हो गया। बाहरी हमले के खतरे और आंतरिक विरोध के इस दोहरे दबाव ने ईरानी सरकार को इंटरनेट पाबंदियों को चरम पर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया।

अर्थव्यवस्था और रोजगार पर गहरी चोट

इस भारी इंटरनेट प्रतिबंध का असर सिर्फ बातचीत या सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। ईरान में लाखों नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं और छोटे-बड़े व्यापार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लेन-देन पर निर्भर रहने वाले कारोबारियों को हर दिन करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश का व्यापारिक ढांचा जो धीरे-धीरे डिजिटल हो रहा था, वह वापस दशकों पीछे चला गया है।

नागरिकों के 'सूचना के अधिकार' का घोर उल्लंघन

इस 54 दिन लंबे शटडाउन पर वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने इसे नागरिकों के 'सूचना के अधिकार' का घोर उल्लंघन बताया है। आम जनता, जो छिटपुट तरीके से प्रॉक्सी के जरिए अपनी आवाज बाहर निकाल पा रही है, उनमें भारी आक्रोश है। नागरिकों का कहना है कि युद्ध और प्रदर्शनों के बीच वे अपने ही घरों में डिजिटल बंधक बनकर रह गए हैं। वे न तो अपने करीबियों की खैरियत जान पा रहे हैं और न ही व्यापार कर पा रहे हैं।

क्या नीतियां बदलने को मजबूर कर सकता है UN और वैश्विक समुदाय

अब दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान सरकार आने वाले दिनों में इस पाबंदी में कोई ढील देगी? अमेरिका-इजरायल के साथ चल रहे तनाव के बीच यह देखना भी अहम होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय का दबाव ईरान को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर सकता है। टेक कम्युनिटी लगातार 'नेटब्लॉक्स' के डेटा और जमीनी हालात की निगरानी कर रही है, ताकि शटडाउन हटने या किसी भी नए डिजिटल प्रतिबंध की जानकारी सामने आ सके।

जब अचानक बढ़ जाती है वीपीएन और सैटेलाइट इंटरनेट की मांग

इस पूरी घटना का एक बड़ा पहलू 'वैकल्पिक संचार की जंग' और 'इन्फॉर्मेशन वारफेयर' है। जब भी किसी देश में इंटरनेट बंद होता है, तो ब्लैक मार्केट में वीपीएन और सैटेलाइट इंटरनेट की मांग अचानक बढ़ जाती है। ईरान के युवा और टेक-एक्सपर्ट दुनिया से जुड़ने के लिए बेहद महंगे और जोखिम भरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही, इस शटडाउन ने यह भी साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध अब केवल सीमा पर हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि सूचनाओं के प्रवाह को रोककर दुश्मन देश या अपने ही नागरिकों को पंगु बना देना भी युद्ध की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

22 Apr 2026 03:07 pm

Published on:

22 Apr 2026 03:06 pm

Hindi News / World / अमेरिका-इजरायल युद्ध का खौफ या बगावत का डर ? ईरान में इंटरनेट पर ‘महा-तालाबंदी’, लाखों नौकरियां स्वाहा!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गायब हो रहे अमेरिका के वैज्ञानिक, क्या है अमेरिका के वैज्ञानिकों की मौत और गुम होने की कहानी?

Why Are U.S. Scientists Disappearing
विदेश

सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद ईरान का बड़ा एक्शन, हॉर्मुज में 3 जहाजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग

दो जहाजों पर फायरिंग से वैश्विक तनाव बढ़
विदेश

Iran Ceasefire: ट्रंप ने बढ़ाई मोहलत, लेकिन ईरान ने बताया इसे 'युद्ध की घोषणा'

Minab School Attack
विदेश

नेपाल की राजनीति में हलचल: गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिया इस्तीफा

Nepal Home Minister Resignation
विदेश

‘मध्य पूर्व में शांति के लिए भारत ने कोशिशें की’, जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

Rajnath Singh addressing the Indian community in Berlin during his Germany visit, speaking about India’s role in promoting peace in the Middle East and highlighting balanced diplomacy under Prime Minister Narendra Modi.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.