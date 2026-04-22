पहले से ज्यादा कड़ा सबक सिखांएगे, IRGC की अमेरिका-इजरायल को खुली धमकी

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता में अनिश्चितता बनी हुई है और कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी कुछ कूटनीतिक यात्राओं को फिलहाल टाल दिया गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री के अनुसार, ईरान ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह आगे की वार्ता में शामिल होगा या नहीं।