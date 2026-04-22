अमेरिका से बातचीत को तैयार हुआ ईरान, पाक को झटका देकर ट्रंप के सामने रख दी नई शर्त, जानें अब कहां होगी फाइनल डील?

दूसरी ओर, इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बताया कि ओमान के पास एक कंटेनर जहाज पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की गनबोट ने गोलीबारी की, जिससे जहाज के ब्रिज को नुकसान हुआ। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं गई और न ही आग लगी या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा।