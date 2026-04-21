US-Iran Talks: किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच सकते हैं अमेरिकी दूत, ईरान ने बातचीत के लिए अब तक किसी को नहीं भेजा

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकाऔर ईरान के दूत बातचीत के लिए एक साथ पहुंच गए हैं, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों देशों के प्रतिनिधि मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचे। यह नजारा अपने आप में बड़ा अजीब है।