दो मई तक सलाखों के पीछे रहेंगे यूसुफ पठान के ससुर-साले, सास बोलीं- चुनाव के बीच हुई साजिश

Yusuf Pathan Relatives Arrested: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) के तीन रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के मामले ने राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इन पर आरोप है कि उन्होंने 31 वर्षीय एक व्यक्ति पर हमला किया। इस घटना के एक दिन बाद यूसुफ पठान की सास नसीबजान मोहम्मद खलीक ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है और इसे साजिश बताया है।