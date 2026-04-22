फ्यूल बचाने के लिए लुफ्थांसा एयरलाइन ने 20 हजार उड़ाने की रद्द, एयरपोर्ट पर फंसे यात्री

लुफ्थांसा ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि यह कदम लागत को नियंत्रित करने और नुकसान कम करने के लिए उठाया गया है। इस फैसले के बाद कंपनी की समर सीजन क्षमता में लगभग 1% की कमी आएगी। इसके साथ ही कंपनी को लगभग 40,000 मीट्रिक टन जेट फ्यूल की बचत होने का अनुमान है, जिससे संचालन लागत पर बड़ा असर पड़ेगा।