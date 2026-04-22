होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी ‘एक्ट ऑफ वॉर’, ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने ट्रंप को घेरा

होर्मुज स्ट्रेट और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के पीछे ट्रंप की सोची-समझी चाल है। ट्रंप जानते हैं कि ईरान के लिए यह जलमार्ग बेहद अहम है। देश की अर्थव्यवस्था में कच्चे तेल के निर्यात की अहम भूमिका है जिसके लिए ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। दुनिया के कुल तेल सप्लाई का करीब 20-30% तेल इसी जलमार्ग से गुज़रता है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को काफी नुकसान हो रहा है और ट्रंप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रंप का मानना है कि इससे ईरान पर दबाव बढ़ रहा है और जिससे उसके पास अमेरिका से समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।