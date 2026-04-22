क्या 25 घंटे का हो जाएगा दिन? चांद के दूर जाने से बदल जाएगा दिन-रात का गणित

आपने लीप ईयर का नाम सुना होगा, लेकिन लीप सेकंड भी होता है। जब पृथ्वी की घड़ी और हमारी असली घड़ी में फर्क आ जाता है तो वैज्ञानिक एक सेकंड जोड़ते या घटाते हैं। यह इस बात का सबूत है कि वैज्ञानिक पृथ्वी की रफ्तार पर कितनी बारीकी से नजर रखते हैं।