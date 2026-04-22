पाकिस्तान में हैवानियत की हदें पार, नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण

वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी का कहना है कि पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण और दुष्कर्म की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। खासकर सिंध प्रांत में यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। संगठन के अनुसार, कई हिंदू परिवार डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें आशंका रहती है कि उनकी बेटियों का अपहरण कर लिया जाएगा, उनका ब्रेनवॉश किया जाएगा और ‘प्रेम’ या धर्म के नाम पर जबरन निकाह करा दिया जाएगा।