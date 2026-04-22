रेगिस्तान की बंजर रेत को सिर्फ 10 महीने में उपजाऊ मिट्टी में बदला, चीन के वैज्ञानिकों का कमाल

चीन के वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान की बंजर रेत को उपजाऊ जमीन में बदलने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। शापोटौ डेजर्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टेशन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है, जिसकी मदद से बंजर रेत को सिर्फ 10 महीनों में खेती योग्य जमीन में बदला जा सकता है। वैज्ञानिकों ने सायनोबैक्टीरिया नाम के सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया है। ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हैं, जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाते हैं और बेहद गर्म और सूखे वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। इनसे बनने वाली मिट्टी प्राकृतिक रूप से बनने वाली मिट्टी की तुलना में ऑर्गेनिक कार्बन को 3.2 गुना तेजी से बढ़ाती है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 15 गुना तेजी से बढ़ सकती है।