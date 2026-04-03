अमेरिका के रेगिस्तान में छिपा ‘माइक्रोनेशन’, चलता है अपना संविधान

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के रेगिस्तान में एक अलग 'देश' बसता है। यह दुनिया का एक नया माइक्रोनेशन है। करीब 25,000 लोग खुद को इस माइक्रोनेशन का नागरिक मानते हैं। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ स्लोज़मस्तान। इस माइक्रोनेशन के शासक हैं रैंडी विलियम्स, जिन्हें लोग इस जगह का सुल्तान कहते हैं। असल ज़िंदगी में वह एक रेडियो होस्ट हैं, लेकिन रिपब्लिक ऑफ स्लोज़मस्तान में वह काला चश्मा, खास यूनिफॉर्म के साथ अलग किरदार में नज़र आते हैं। हालांकि यह कोई असल देश नहीं है बल्कि एक मज़ेदार आइडिया है। इस जगह के अपने अनोख कानून भी हैं और अपना संविधान चलता है।