पीएम मोदी ने गिफ्ट में दिया था जो हीरा उसे रखना चाहती थी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी जिल, आत्मकथा में किया खुलासा

जिल ने अपनी आत्मकथा 'व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग: ए मेमॉयर' (View from the East Wing: A Memoir) में बताया कि पीएम मोदी से मिले हीरे को वह अपने पास रखना चाहती थी। बाइडन के 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें कई गिफ्ट्स मिले, जिनमें पीएम मोदी से मिला हीरा उन्हें सबसे अच्छी तरह से याद है। 7.5 कैरेट के इस सिंथेटिक हीरे ने तुरंत जिल का ध्यान खींच लिया था। जिल ने इस हीरे को बेहद ही शानदार बताया था और इसे अपने पास रखने में दिलचस्पी जताई थी, लेकिन वह यह जानती थी कि इस पर उनका हक नहीं, बल्कि सरकार का हक है। ऐसे में उन्होंने इसे खरीदने की भी सोची, क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें बताया था कि इस हीरे को उनके गृहनगर में 2,500 डॉलर में हाथ से बनाया गया था। पीएम मोदी के पास इस हीरे की बिक्री का बिल भी था। हालांकि बाद में अमेरिकी विदेश विभाग ने इस हीरे की कीमत 20,000 डॉलर आंकी, जिसके बाद जिल ने इसे खरीदने का विचार छोड़ दिया।