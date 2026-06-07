व्हाइट हाउस के भारतवंशी एआई एडवाइज़र श्रीराम कृष्णन देंगे इस्तीफा

कृष्णन ने अपनी पोस्ट में कई लोगों को धन्यवाद भी दिया। इन लोगों में जेडी वेंस (JD Vance), मार्को रुबियो (Marco Rubio), हॉवर्ड लुटनिक (Howard Lutnick), स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent), एलन मस्क (Elon Musk) जैसे लोग शामिल हैं। इसके अलावा उन्हीने अपनी पत्नी आरती रामामूर्ति (Aarthi Ramamurthy) को खास धन्यवाद देते हुए बताया कि आरती ने हर चीज़ में उनका साथ दिया और पिछले जनवरी से शुरू हुए इस अप्रत्याशित लेकिन शानदार सफर का हिस्सा बनीं। उनके बिना यह सब मुमकिन नहीं हो पाता। कृष्णन ने इस सफर को अपने जीवन भर का एक खास अनुभव बताया और कहा कि इसने उन्हें दिखाया है कि यह देश कितना खास है और इसे सभी के योगदान की कितनी ज़रूरत है और वह आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे।