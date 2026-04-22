2008 के बाद जन्मे लोग कभी नहीं खरीद पाएंगे सिगरेट, ब्रिटेन का बड़ा फैसला

भारत में भी धूम्रपान एक बड़ी समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 26 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन का यह कदम भारत जैसे देशों के लिए भी एक नई सोच की राह खोलता है।