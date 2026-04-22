170 छात्राओं की मौत से कांपा ईरान: 1300 स्कूल मलबे में तब्दील, खौफ के साये में कैसे पढ़ रहे मासूम ?

इस भू-राजनीतिक खींचतान के बीच सबसे बड़ी कीमत ईरान के आम नागरिकों और मासूम बच्चों को चुकानी पड़ी है। अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान का शिक्षा ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है। ईरान के शिक्षा मंत्री अलिरेजा काजेमी के अनुसार, युद्ध के दौरान देशभर में करीब 1,300 स्कूलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इनमें से 775 स्कूलों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। तेहरान, करमानशाह, इस्फ़हान और होर्मोज़गान प्रांतों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। करीब 20 स्कूल तो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जिन्हें अक्टूबर तक दोबारा खड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।