पाकिस्तान के कहने पर ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर बढ़ाया, होर्मुज स्ट्रेट में जारी रहेगी अमेरिकी नाकेबंदी

ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर बढ़ाने का फैसला पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर (Asim Munir) के अनुरोध पर लिया। इसके लिए शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपने और मुनीर की ओर से ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ने देने के लिए सीज़फायर की अवधि बढ़ाने पर ट्रंप का आभार जताया। शरीफ ने बताया कि ट्रंप के भरोसे और विश्वास के साथ पाकिस्तान इस युद्ध के वार्तात्मक समाधान के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। साथ ही उम्मीद भी जताई कि दोनों पक्ष सीज़फायर का पालन करते रहेंगे और इस्लामाबाद में होने वाली शांति-वार्ता के दूसरे दौर में एक व्यापक शांति समझौते पर पहुंच सकेंगे, जिससे युद्ध का स्थायी अंत हो सके।