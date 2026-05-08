चूहों से इंसान में फैलने वाले हंता वायरस ने ली एक और जान, 12 देशों से संपर्क में WHO

WHO ब्रीफिंग में डॉ. टेड्रोस ने बताया कि WHO इस समय 12 देशों (कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, तुर्की, अमेरिका आदि) के साथ मिलकर काम कर रहा है। बचाव के लिए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सहमति के बाद जहाज अब कैनरी द्वीप (Canary Islands) की ओर जा रहा है। सभी यात्रियों को उनके केबिन में रहने को कहा गया है और जहाज को पूरी तरह डिसइन्फेक्ट किया जा रहा है। जहाज पर WHO, नीदरलैंड और यूरोप के टॉप डॉक्टर्स तैनात हैं जो हर यात्री की मेडिकल जांच कर रहे हैं। अर्जेंटीना से 2500 स्पेशल डायग्नोस्टिक किट मंगवाई गई हैं ताकि 5 अलग-अलग देशों की लैब में टेस्टिंग तेज की जा सके। WHO का कहना है कि हालांकि यह एक गंभीर घटना है, लेकिन आम जनता के लिए रिस्क फिलहाल कम है।