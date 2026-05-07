Nail Paint : क्या आपकी नेल पॉलिश ‘स्लो पॉइजन’ है, जानिए कैसे सुंदर दिखने वाली नेल पॉलिश में TPO का खतरनाक असर पाया जाता हैं ?

भविष्य में सौंदर्य उद्योग 'नेचुरल' और 'ऑर्गेनिक' उत्पादों की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक अब फलों के पिगमेंट और पानी आधारित घोलों का उपयोग करके ऐसी नेल पॉलिश विकसित कर रहे हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए। TPO जैसे रसायनों पर प्रतिबंध लगने से कंपनियों को सुरक्षित विकल्पों (जैसे अन्य फोटो-इनिशिएटर्स जो कम विषैले हों) की खोज के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नाखूनों की चमक हमारी सेहत की चमक को कम नहीं करनी चाहिए। डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम जान सकते कि हम अपनी त्वचा पर क्या लगा रहे हैं। TPO और अन्य हानिकारक रसायनों का मुद्दा केवल फैशन का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का है। एक जागरूक उपभोक्ता बनकर और 'Clean Beauty' उत्पादों को चुनकर हम न केवल अपनी खूबसूरती को बनाए रख सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को इन अदृश्य खतरों से भी बचा सकते हैं।