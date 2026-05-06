Birth decline : दुनिया में खाली हो रहे पालने, क्या गिरती प्रजनन दर भारत के ‘युवा भविष्य’ के संकट की दस्तक तो नहीं?

Birth decline : बीसवीं सदी के अंत तक दुनिया 'जनसंख्या विस्फोट' के डर में जी रही थी। विशेषज्ञों का मानना था कि बढ़ती आबादी संसाधनों को खत्म कर देगी। लेकिन आज, 2026 में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। दुनिया के नक्शे पर एक नई और खामोश चुनौती उभर रही है- फर्टिलिटी कोलैप्स (fertility collapse) यानी प्रजनन दर (Fertility Rate)। वैश्विक आंकड़ों (UN World Population Prospects) के अनुसार, दुनिया की 70% से अधिक आबादी अब उन देशों में रहती है, जहां जन्म दर जनसंख्या को स्थिर रखने के आवश्यक स्तर (2.1) से नीचे चली गई है। यह आबादी को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। आखिर इस 'ग्रैंड शटडाउन' (Grand Shutdown) की वजह क्या है और हमारा भविष्य कैसा दिखेगा?