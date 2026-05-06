Middle East Conflict & El Nino: पावर डिमांड बढ़ेगी, हाइड्रोपावर घटेगा, भारत में फसल पैदावार में आ सकती है कमी

Middle East Conflict & El Nino Impact: मध्य पूर्व में दो महीने से ज्यादा समय से जारी संघर्ष का प्रभाव एशियाई देशों पर पड़ रहा है। अब एशिया को संभावित अल नीनो परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अल नीनो के चलते एशियाई देशों में ऊर्जा की मांग बढ़ सकती है। पनबिजली उत्पादन (Hydro Power Production will fall) में कमी आ सकती है और यह फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कि इसका भारत, पाकिस्तान समेत एशियाई देशों पर क्या असर पड़ सकता है।