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Middle East Conflict & El Nino: पावर डिमांड बढ़ेगी, हाइड्रोपावर घटेगा, भारत में फसल पैदावार में आ सकती है कमी

Middle East Crisis and EL Nino: मध्य पूर्व संकट के लगातार जारी रहने और अब बन रहे अल नीनो के हालात से एशियाई देशों के आर्थिक नुकसान में इजाफा की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में भी खरीफ फसल की पैदावार 15 फीसदी कम रह सकता है। इसका क्या-क्या और असर पड़ेगा, जानने के लिए पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट।

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भारत

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Swatantra Mishra

May 06, 2026

El Nino Impact

मध्य पूर्व संकट के बाद अल नीनो की खबर से आर्थिक नुकसान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। (AI Image)

Middle East Conflict & El Nino Impact: मध्य पूर्व में दो महीने से ज्यादा समय से जारी संघर्ष का प्रभाव एशियाई देशों पर पड़ रहा है। अब एशिया को संभावित अल नीनो परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अल नीनो के चलते एशियाई देशों में ऊर्जा की मांग बढ़ सकती है। पनबिजली उत्पादन (Hydro Power Production will fall) में कमी आ सकती है और यह फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कि इसका भारत, पाकिस्तान समेत एशियाई देशों पर क्या असर पड़ सकता है।

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