गर्भावस्था में ब्लड ग्रुप का ये अंतर बन सकता है Abortion का कारण, जानें क्या है Anti-D इंजेक्शन

Rh Immune Globulin ही Anti-D Injection है। यह इंजेक्शन उन महिलाओं को लगाया जाता है जिनका ब्लड ग्रुप Rh-Negative होता है। जब Rh-Negative ब्लड ग्रुप वाली महिला का पहला बच्चा Rh-Positive पैदा होता है, तो डिलीवरी के समय मां और बच्चे का रक्त आपस में मिल जाता है। पहली गर्भावस्था में तो इससे कोई विशेष परेशानी नहीं होती, लेकिन यदि समय पर Anti-D इंजेक्शन न लगवाया जाए, तो महिला का शरीर Rh-Positive तत्व को बाहरी तत्व समझकर उसके खिलाफ Antibodies (एंटीबॉडीज) बनाने लगता है। यही एंटीबॉडीज अगली गर्भावस्था में भ्रूण को नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे बार-बार एबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। एंटी-डी इंजेक्शन मां के शरीर में इन घातक एंटीबॉडीज को बनने से रोकता है।