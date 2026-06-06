ब्रेन डेड अधिकारी के अंगदान से 68 साल के मरीज को मिला नया जीवन, जानिए Organ Donation क्यों है जरूरी

दृष्टि आईएएस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल हजारों मरीज लीवर, किडनी, हृदय और कॉर्निया प्रत्यारोपण का इंतजार करते हैं। लेकिन अंगदान करने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, देश में हर साल 25,000 से 30,000 लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जबकि वास्तविक संख्या इससे काफी कम है। इसी तरह कॉर्निया ट्रांसप्लांट की मांग भी उपलब्ध दान से कहीं अधिक है।