डॉक्टरों ने बताया ब्रेन डेड, अंतिम संस्कार की हो रही थी तैयारी, तभी गड्ढे की वजह से हुआ चमत्कार…

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीलीभीत की रहने वाली विनीता शुक्ला को बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन-डेड' घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है और शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं बचे थे। वह सांस नहीं ले रही थीं, और केवल दिल की धड़कन धीरे-धीरे चल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी थीं।