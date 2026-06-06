6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Stress and Gut Health: अकेलापन और तनाव बिगाड़ सकते हैं पेट की सेहत! जानें क्या कहती है रिसर्च

Stress and Gut Health: आजकल पेट की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। शनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, दुनिया भर में 40% से ज्यादा लोग पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे अकेलापन और तनाव हमारे पेट की सेहत से जुड़ा हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 06, 2026

Stress and gut health , How loneliness affects gut health , Stress causing stomach problems,

पेट दर्द से परेशान युवती- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Stress and Gut Health: क्या आपको पता है कि जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, तो आपके पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है? या जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो आपका खाना ठीक से नहीं पचता? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च से यह साफ हुआ है कि अकेलेपन और लगातार रहने वाले मानसिक तनाव का हमारी गट हेल्थ यानी पेट की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, दुनिया भर में 40% से ज्यादा लोगों को किसी न किसी तरह की पेट है। आइए जानते हैं कि हमारे तनाव का हमारी पेट की सेहत से क्या कनेक्शन है?

अकेलेपन का पेट की सेहत से क्या संबंध?

इस रिसर्च के सह-लेखक और व्रोकला मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगाता मुलक ने बताया कि पहले डॉक्टर सिर्फ दवाओं पर ध्यान देते थे। लेकिन अब समझ आया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक बातें भी हमारी सेहत को तय करती हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज में अकेला है, उसके पास दोस्तों या परिवार का साथ नहीं है, तो उसके शरीर में तनाव का स्तर बहुत बढ़ जाता है। यह तनाव पेट की दीवारों को कमजोर कर देता है और पाचन क्रिया की रफ्तार को पूरी तरह बिगाड़ देता है।

गट-ब्रेन एक्सिस इसमें कैसे काम करता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारे शरीर के अंदर एक अनोखा नेटवर्क काम करता है जिसे वैज्ञानिक गट-ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग और हमारा पेट आपस में वॉकी-टॉकी की तरह लगातार बातचीत करते रहते हैं। हमारे पेट के अंदर करोड़ों छोटे-छोटे बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव होते हैं, जिन्हें माइक्रोबायोटा कहा जाता है। ये हमारे दोस्त होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, तो दिमाग से निकलने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स इस बातचीत को बिगाड़ देते हैं। इससे पेट के अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं और पेट का संतुलन पूरी तरह खराब हो जाता है।

बिना किसी बीमारी के पेट क्यों खराब रहता है?

आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का पेट हमेशा खराब रहता है, जैसे पेट में दर्द होना, पेट फूलना, दस्त या कब्ज होना। जब वे डॉक्टर के पास जाते हैं और सारे टेस्ट करवाते हैं, तो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। इसे ही डीजीबीआई (गट-ब्रेन इंटरैक्शन के विकार) कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आईबीएस (इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम) है। रिसर्च कहती है कि इसका कारण पेट की खराबी में नहीं, बल्कि हमारे मानसिक तनाव और अकेलेपन में छिपा होता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Schizophrenia Disease: बचपन में बिल्ली पालने वालों में ज्यादा दिखा स्किजोफ्रेनिया का खतरा, 44 साल की रिसर्च में दावा

ये भी पढ़ें
Schizophrenia Disease

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

06 Jun 2026 03:59 pm

Hindi News / Health / Stress and Gut Health: अकेलापन और तनाव बिगाड़ सकते हैं पेट की सेहत! जानें क्या कहती है रिसर्च

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Magnesium Deficiency: घबराहट, सिरदर्द या मांसपेशियों में ऐंठन! कहीं शरीर में मैग्नीशियम की कमी तो नहीं, जानें क्या होता है Hypomagnesemia

Magnesium deficiency symptoms, What causes muscle cramps and anxiety, Leg cramps at night reasons,
स्वास्थ्य

अखबार में खाना पैक करने और परोसने से रोकने के लिए FSSAI ने दिए निर्देश! जानें इस पर क्या कहती है रिसर्च

Newspaper food packaging risks, Health risks of newspaper ink, FSSAI food safety warning,
स्वास्थ्य

Cancer Drug Shortage: देशभर में कैंसर की 2 जरूरी दवाओं की कमी, मरीजों के इलाज पर पड़ सकता है असर

Cisplatin shortage India Carboplatin shortage Chemotherapy drugs shortage
स्वास्थ्य

Schizophrenia Disease: बचपन में बिल्ली पालने वालों में ज्यादा दिखा स्किजोफ्रेनिया का खतरा, 44 साल की रिसर्च में दावा

Schizophrenia Disease
स्वास्थ्य

पूरी रात आते हैं सपने और सुबह लगती है थकान? मनोचिकित्सक से जानें क्या होता है ये Sleep Disorder

Hyperonirism, Epic dreaming symptoms, Why do dreams cause exhaustion,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.