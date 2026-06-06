6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Magnesium Deficiency: घबराहट, सिरदर्द या मांसपेशियों में ऐंठन! कहीं शरीर में मैग्नीशियम की कमी तो नहीं, जानें क्या होता है Hypomagnesemia

Magnesium Deficiency Symptoms: क्या आपको भी बार-बार घबराहट होती है, सिरदर्द रहता है या रात को पैर की नस चढ़ जाती है? जानिए हाइपोमैग्नेसीमिया (Hypomagnesemia) के बारे में और इसके लक्षणों की पहचान कैसे करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 06, 2026

Magnesium deficiency symptoms, What causes muscle cramps and anxiety, Leg cramps at night reasons,

बहुत ज्यादा थकी हुई युवती की प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Magnesium Deficiency Symptoms: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बैठे-बैठे अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है या बिना बात के घबराहट होने लगती है? या फिर रात को सोते समय अचानक पैर की नस पर नस चढ़ जाती है और आप दर्द से छटपटा उठते हैं? अक्सर हम लोग इन सब बातों को मामूली थकान या कमजोरी समझकर छोड़ देते हैं।

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, ये छोटे-छोटे इशारे बताते हैं कि आपके शरीर में मैग्नीशियम (Magnesium) की कमी हो गई है। आइए समझते हैं कि हाइपोमैग्नेसीमिया क्या होता है और शरीर में इसकी कमी को कौनसे लक्षणों से पहचाना जा सकता है?

क्या होता है हाइपोमैग्नेसीमिया (Hypomagnesemia)

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, जब हमारे शरीर में मैग्नीशियम का संतुलन बिगड़ जाता है तो वो स्थिति हाइपोमैग्नेसीमिया कहलाती है। मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर होने वाले छोटे-बड़े कई कामों को संभालता है,जैसे हड्डियों को मजबूत रखना, शरीर की नसों को ठीक से चलाना, ब्लड प्रेशर को काबू में रखना और दिमाग को शांत रखना। जब शरीर में इसकी कमी होने लगती है, तो हमारे शरीर का पूरा का पूरा सिस्टम थोड़ा डगमगा जाता है।

कैसे पता चलेगा कि शरीर में मैग्नीशियम कम हो गया है?

क्लीवलैंड क्लिनिक में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम का लेवल घट रहा है, तो आपको ये परेशानियां देखने को मिल सकती हैं;

1.पैर की नस चढ़ना या अकड़न- अगर सोते समय या बैठे-बैठे अचानक आपके पैर, पिंडली या हाथों की नसें खिंच जाती हैं और तेज दर्द होता है, तो समझ जाइए कि शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है।

2. लगातार सिरदर्द या माइग्रेन रहना- जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द रहता है या माइग्रेन की शिकायत है, उनके शरीर में भी कई बार मैग्नीशियम कम पाया जाता है। यह नसों को आराम देता है, और इसके न होने से नसें सिकुड़ने लगती हैं जिससे सिर फटने लगता है।

3. हर समय सुस्ती और थकान- रात को पूरी नींद लेने के बाद भी अगर आप सुबह उठकर थका-थका सा महसूस करते हैं और शरीर में बिल्कुल जान नहीं लगती, तो यह भी एक बड़ा इशारा हो सकता है।

4. नींद न आने की बीमारी- जब शरीर में मैग्नीशियम कम होता है, तो हमारा दिमाग और शरीर पूरी तरह रिलैक्स (शांत) नहीं हो पाते। इस वजह से रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी काफी देर तक नींद नहीं आती और करवटें बदलनी पड़ती हैं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

घंटों बैठकर काम करने के चलते कमर दर्द से हैं परेशान? फिटनेस कोच की बताई ये 4 एक्सरसाइज से मिल सकता है आराम

ये भी पढ़ें
Exercises For Back Pain, Back Pain Relief Exercises

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

06 Jun 2026 04:10 pm

Hindi News / Health / Magnesium Deficiency: घबराहट, सिरदर्द या मांसपेशियों में ऐंठन! कहीं शरीर में मैग्नीशियम की कमी तो नहीं, जानें क्या होता है Hypomagnesemia

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Stress and Gut Health: अकेलापन और तनाव बिगाड़ सकते हैं पेट की सेहत! जानें क्या कहती है रिसर्च

Stress and gut health , How loneliness affects gut health , Stress causing stomach problems,
स्वास्थ्य

अखबार में खाना पैक करने और परोसने से रोकने के लिए FSSAI ने दिए निर्देश! जानें इस पर क्या कहती है रिसर्च

Newspaper food packaging risks, Health risks of newspaper ink, FSSAI food safety warning,
स्वास्थ्य

Cancer Drug Shortage: देशभर में कैंसर की 2 जरूरी दवाओं की कमी, मरीजों के इलाज पर पड़ सकता है असर

Cisplatin shortage India Carboplatin shortage Chemotherapy drugs shortage
स्वास्थ्य

Schizophrenia Disease: बचपन में बिल्ली पालने वालों में ज्यादा दिखा स्किजोफ्रेनिया का खतरा, 44 साल की रिसर्च में दावा

Schizophrenia Disease
स्वास्थ्य

पूरी रात आते हैं सपने और सुबह लगती है थकान? मनोचिकित्सक से जानें क्या होता है ये Sleep Disorder

Hyperonirism, Epic dreaming symptoms, Why do dreams cause exhaustion,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.