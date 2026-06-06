Magnesium Deficiency: घबराहट, सिरदर्द या मांसपेशियों में ऐंठन! कहीं शरीर में मैग्नीशियम की कमी तो नहीं, जानें क्या होता है Hypomagnesemia

Magnesium Deficiency Symptoms: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बैठे-बैठे अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है या बिना बात के घबराहट होने लगती है? या फिर रात को सोते समय अचानक पैर की नस पर नस चढ़ जाती है और आप दर्द से छटपटा उठते हैं? अक्सर हम लोग इन सब बातों को मामूली थकान या कमजोरी समझकर छोड़ देते हैं।