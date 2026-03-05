Black Women Higher Cancer Risk : काली महिलाओं में इस कैंसर से मरने का रिस्क अधिक, शोध में पता चला

बीबीसी के साथ 2022 में बातचीत में विल कार्नेल मेडिसिन से जुड़ी डॉ. लीजा न्यूमैन ने बताया जो कि अफ्रीका के अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पर शोध के एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा रहीं। वो कहती हैं कि टीएनबीसी घाना जैसे पश्चिमी सब-सहारा अफ्रीकी के देशों की महिलाओं में अधिक पाया जाता है। इसके पीछे के कारण को लेकर बताती हैं कि यहां की महिलाओं के जीन पर मलेरिया जैसे खतरनाक वायरस से लड़ते रहना का प्रभाव पड़ा हो और पीढ़ी दर पीढ़ी ये विकसित हुए हों।