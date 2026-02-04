आप भी हैं 40 पार… तो न शर्म करें न देर, महिलाओं में दिखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ये 4 लक्षण

MP News: ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिखने या दर्द होने का इंतजार करना जानलेवा साबित हो सकता है। इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका डॉक्टर की सलाह से नियमित जांच कराना है। एम्स के ताजा अध्ययन में चेताया गया है कि प्रारंभिक अवस्था में पहचान होने पर जीवन बचने की संभावना 93 प्रतिशत तक होती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं देर से अस्पताल पहुंच रही हैं। चिकित्सा सुविधाओं में प्रगति के बावजूद ब्रेस्ट कैंसर की देर से पहचान अब भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जिससे उपचार अधिक जटिल, लंबा और महंगा हो जाता है। एम्स भोपाल में चल रहे शोध के प्रारंभिक निष्कर्ष इस स्थिति की पुष्टि करते हैं।